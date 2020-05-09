Şampiyondan ikinci bağış

İzmir’de, beden eğitimi öğretmeni Burak Özkul (26), vücut geliştirme sporunda başarılarıyla öne çıktı. Atletik fizik kategorisinde 2016 ve 2017 yıllarında 2 Türkiye şampiyonluğu kazanan Özkul, 2016’de Dominik’te düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda ise 58 kişi içinde 7’nci oldu. Özkul ve annesi Nigar Özkul, 31 Mart’ta virüse yakalandı. Hastanedeki tedavilerinin ardından 6 Nisan’da annesi ile taburcu olan başarılı sporcu, karantina süresinin ardından kan merkezine giderek, ilk plazma bağışında bulundu.

Kan bağışında bulunun

Ardından geçen 1 hafta sonra tekrar merkeze gelen Özkul, ikinci kez plazma bağışında bulunarak, kendisi gibi bu virüse yakalanan diğer vatandaşlara şifa olmak istedi. Vatandaşları dışarı çıkmamaya çağıran Burak Özkul, maske ve dezenfektan gibi gerekli önlemleri aldığını ancak her şeye rağmen covid-19’a yakalandığını belirtti. Kan stokunun azaldığını duyduğunu da belirten Burak Özkul, düzenli bir bağışçı olduğunu belirtti, “Sadece kendimizi değil diğer insanların da sağlığını düşünmeliyiz. Bugün onlara, yarın bize lazım oluyor” dedi.