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    09.05.2020 - 00:02 |

    Şampiyondan ikinci bağış

    Annesiyle birlikte virüse yakalanan vücut geliştirme şampiyonu Burak Özkul, ikinci kez plazma bağışı yaptı

    Şampiyondan ikinci bağış

    İzmir’de, beden eğitimi öğretmeni Burak Özkul (26), vücut geliştirme sporunda başarılarıyla öne çıktı. Atletik fizik kategorisinde 2016 ve 2017 yıllarında 2 Türkiye şampiyonluğu kazanan Özkul, 2016’de Dominik’te düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda ise 58 kişi içinde 7’nci oldu. Özkul ve annesi Nigar Özkul, 31 Mart’ta virüse yakalandı. Hastanedeki tedavilerinin ardından 6 Nisan’da annesi ile taburcu olan başarılı sporcu, karantina süresinin ardından kan merkezine giderek, ilk plazma bağışında bulundu.

    Kan bağışında bulunun

    Ardından geçen 1 hafta sonra tekrar merkeze gelen Özkul, ikinci kez plazma bağışında bulunarak, kendisi gibi bu virüse yakalanan diğer vatandaşlara şifa olmak istedi. Vatandaşları dışarı çıkmamaya çağıran Burak Özkul, maske ve dezenfektan gibi gerekli önlemleri aldığını ancak her şeye rağmen covid-19’a yakalandığını belirtti. Kan stokunun azaldığını duyduğunu da belirten Burak Özkul, düzenli bir bağışçı olduğunu belirtti, “Sadece kendimizi değil diğer insanların da sağlığını düşünmeliyiz. Bugün onlara, yarın bize lazım oluyor” dedi.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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    Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.
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