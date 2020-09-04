Şampiyonlar Karesi’den...

Belediye Başkanı Dinçer Orkan, öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve eğitim yöneticilerini tebrik etti, “Başarıları bizi gururlandırıyor. İnşallah böyle pırıl pırıl gençlerin ülkemize hizmet etmesini temenni ediyorum. Benim birçok arkadaşım yurtdışında. Genç arkadaşlarımdan ülkelerine hizmet etmelerini istiyorum” dedi. Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, “Sizler ülkenin geleceği ve umudusunuz. Önce iyi insan olalım, sonrasında hangi işi yapıyorsanız yapın ve mutlaka dünya ölçeğinde iş yapmayı düşünün” diye konuştu.