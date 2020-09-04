BİST1.076-0.70EURO8.810.01USD7.43-0.01ALTIN461.460.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şampiyonlar Karesi’den...
    ABONE OL
    04.09.2020 - 00:01 |

    Şampiyonlar Karesi’den...

    Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda okuyan ve Yüksek Öğretim Sınavı’nda (YKS) ilk 1000 arasında dereceye giren 14 öğrenci için Karesi Belediyesi’nde ödül töreni düzenlendi.

    Şampiyonlar Karesi’den...

    Belediye Başkanı Dinçer Orkan, öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve eğitim yöneticilerini tebrik etti, “Başarıları bizi gururlandırıyor. İnşallah böyle pırıl pırıl gençlerin ülkemize hizmet etmesini temenni ediyorum. Benim birçok arkadaşım yurtdışında. Genç arkadaşlarımdan ülkelerine hizmet etmelerini istiyorum” dedi. Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, “Sizler ülkenin geleceği ve umudusunuz. Önce iyi insan olalım, sonrasında hangi işi yapıyorsanız yapın ve mutlaka dünya ölçeğinde iş yapmayı düşünün” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    4 Eylül Sivas kongresi maddeleri nelerdir, önemi nedir? Sivas Kongresi hangi yıl yapıldı?

    4 Eylül Sivas kongresi maddeleri nelerdir, önemi nedir? Sivas Kongresi hangi yıl yapıldı?

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    3 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

    3 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

    Sıradaki Haber