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    HaberlerEge Haberleri Şampiyonların ödülü Arda’dan
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    01.12.2020 - 00:00 |

    Şampiyonların ödülü Arda’dan

    Gaziemir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), İzmir İl Temsilciliği birlikteliğinde her yıl düzenlenen satranç turnuvası, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi gerçekleşti.

    Şampiyonların ödülü Arda’dan

    54 ilden, 114 satranç kulübüne kayıtlı 514 lisanslı sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenler Başkan Halil Arda’dan ödüllerini aldı. Sporcuları tebrik eden Başkan Arda, “Her yaştan yurttaşımız için kültür, sanat ve spor kursları düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

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