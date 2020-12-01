Şampiyonların ödülü Arda’dan

54 ilden, 114 satranç kulübüne kayıtlı 514 lisanslı sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenler Başkan Halil Arda’dan ödüllerini aldı. Sporcuları tebrik eden Başkan Arda, “Her yaştan yurttaşımız için kültür, sanat ve spor kursları düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.