01.12.2020 - 00:00 |
Şampiyonların ödülü Arda’dan
Gaziemir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), İzmir İl Temsilciliği birlikteliğinde her yıl düzenlenen satranç turnuvası, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi gerçekleşti.
54 ilden, 114 satranç kulübüne kayıtlı 514 lisanslı sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenler Başkan Halil Arda’dan ödüllerini aldı. Sporcuları tebrik eden Başkan Arda, “Her yaştan yurttaşımız için kültür, sanat ve spor kursları düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.