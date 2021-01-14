Şampiyonluğu hak ediyorlar

TFF 1. Lig’de 5 maçlık galibiyet serisinin ardından devrenin son maçında kayıp yaşayan Altay, ilk yarıyı Play Off hattında tamamladı. Siyah beyazlıları değerlendiren usta kalemlerimiz, “Altay, zirveyi ele geçirecek güce ve motivasyona sahip. İkinci devre daha zorlu olacaktır, ancak onlara inancımız tam” dedi



Neleri iyi yaptı, hangi noktada başarısız oldu?

Altay’ın ilk yarı performansını nasıl buldunuz?



Hangi bölgelere takviye yapılması gerekiyor?

Bülent Buda: Ligin ilk yarısında 5 yenilgi, 2 beraberlik kayıp 19 puan. Altay’ın güçlü, seçenekli futbolcu kadrosu için fazla. İstikrar ile devamlılığa ulaşmak için sıkıntılı bir süreçten geçtiler. Yeni-eski karışımı, seçenekli kadronun devamlılığa ulaşmasının süreci uzadı. O süreçte de kayıplar oldu. Salgın sıkıntısını tüm takımlar yaşıyor. Süre alamayanlardan gidenler oldu. Eksildik.

Hadi transfer yapalım ya da yapılsın demek söylendiği kadar kolay değil günümüzde. Tribünlerde seyirci yok. Tüm kulüpler finansal sorunlar yaşıyor. Altay var olan futbolcu sayısının oluşturduğu potansiyel ile yarışmanın içinde kalır. Yani Süper Lig arayışını sürdürür.

Fatih Tanfer: Altay’ın birinci yarıda en büyük rakibi Covid-19’du. Onun yarattığı problemler takımı çok olumsuz etkiledi. Bilhassa altıncı ve dokuzuncu hafta arasında evinde 8 puan kaybetti. Onuncu haftadan başlayarak kadro istikrarının sağlanmasıyla çıkışa geçtiler.

Bandırma deplasmanında üç puanı bırakmasa devreyi lider kapatacaktı. Ancak Büyük Altay birinci yarıyı bu problemlere rağmen istediği yerde bitirdi. Altay yeni kurulan bir takım olmasına rağmen başarının sırrı çok çalışmaktı. Oyuncular büyük gelişim gösterdi. Kadro oturdu. Teknik Direktör Yücel İldiz, takımını psikolojik ve taktik olarak maçlara iyi hazırladı. Sonrası seri galibiyetler geldi.

Bu yarıda takımın en önemli özelliği olarak sahada güçlü ve kararlı bir Altay izledik. Ara transferde müthiş bir performans sergileyen kaleci Cihan’ın yanına iyi bir kaleci, sol bek, orta alana bir oyuncu ve Paixao’nun daha rahat oynayabilmesi için etkili bir santrfor alınmalı diye düşünüyorum. Çünkü lig uzun, mücadele inanılmaz olacak.

Altay’ın Samsun, Giresun, Adana Demirspor gibi önemli deplasmanları var. Ayrıca bu doğru oyun anlayışının yanında kontra atak futbolunu iyi oynayan Ziya-Erhan Çelenk ve Kappel’e ikinci yarı önemli görevler düşecek. Hedefe ulaşmak için topa daha fazla sahip olan, geçiş hücumlarını iyi yapan, karşı pres ile rakibini önleyen bir Altay’a Süper Lig hiç de uzak değildir.

Mehmet Demirtaş: Altay, sezon başında kadrosuna dahil ettiği isimlerle ligin en iddialı ekibi konumunu çoktan almıştı. Buna karşılık, lige istediği gibi bir start veremeyen siyah beyazlılar, ilerleyen haftalarda koronavirüsün pençesinde zor ve sancılı bir süreci geride bıraktı. Neyse ki bu evreyi çabuk atlatarak hak ettiği zirveye adım adım yaklaştı, sonunda da koltuğa oturdu.

Kenar oyuncuları Erhan-Ziya-Kappel, orta alanın dinamosu Thiam ve en ileri uçtaki ligin en golcü ismi Paixao, tam bir takım edasıyla homojen bir yapıya büründüler. İlk etapta deneyimli-genç karışımını doğru yapamasalar da haftalar ilerledikçe oranı çok iyi tutturdular.

Devrenin bitmesine bir maç kala zirvenin sahibi olsalar da son maçta yaşanan kayıp ile gerilediler. Her bölgede alternatif isimleri mevcut. Yani kadro derinliğine sahip bir ekip Altay. Yapılacak bir iki rötuş onları daha da iddialı konuma getirecektir. Fazla abartıya kaçmak yersiz olur.