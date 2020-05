Şampiyonluğu virüsün eline bırakmayacağız

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde yarışa bu yıl katılmasına rağmen, ortaya koyduğu başarı ile tüm rakiplerine gözdağı veren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımının genç Başkanı Veli Deveciler, koronavirüs sürecini değerlendirdi. Salgın sonrası basketbolda da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına dikkat çeken Deveciler, “Bu süreç sonrasında herkesin üzerine düşen sorumlulukları artacak. Şu an için biz ekonomik anlamda yaralanmadık” dedi. Oyunculara hiç eski borçlarının olmadığını belirten Deveciler, “Primlerimiz dahil olmak üzere bütün ödemeleri yapmıştık. Teknik heyetimiz evlerinde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren oyuncularımızla teker teker ilgileniyor. Her biri için gerekli olan antrenman metotları belirlendi ve uygulandı. Liglerin yeniden başlayacağı tarihe en az performans kaybı ile girmek için tüm tedbirleri aldık” diye konuştu. “Liglerin oynanarak tamamlanmasından yanayız” diyen Başkan Deveciler, “Gerekirse haftada 2 maça oynanır, yine de ligler tamamlanır. Geriye 6 maç kaldı. Sezon başından bu yana Süper Lig’e çıkmak için ortaya koyduğumuz çaba, koronavirüs sebebiyle yok olsun istemiyoruz. Ligler başlar ve maçlar oynanırsa, 6 rakibimizi de yenerek Süper Lig’e uzanacağımızdan eminiz. Basketbol Federasyonu’nun bizler için sunacağı her şarta hazırız. Bu ligi oynatmama kararı alırlarsa eğer, biz bir üst ligde oynamaya da hazırız. Her açıdan donanımlıyız. Önümüzdeki 3 yıl içinde Süper Lig’e çıkmayı planlıyorduk. Denizli şehri, Süper Lig’de basketbol takımı olmayı hak ediyor. Emeklerimizi, koronavirüsün ellerine bırakamayız” dedi.

‘Geleceğe yatırım yaptık’

Takımın geleceği ve devamlılığı için hiçbir yatırımdan geri kalmadıklarını belirten Başkan Veli Deveciler, “Takımda eksik gördüğümüz her alana takviye yaptık. Bu takviyeler, kulübün geleceğine de katkı verecek girişimler olarak değerlendirilebilir. Biz standartlarımızı Süper Lig ve hatta Avrupa için hazırlıyoruz. Takımımıza çoğu Süper Lig ekibinde olmayan imkanlar sağladık. Başarımızın temelinde programlı olarak ilerlemek yer aldı” ifadelerinde bulundu.

“Şeniz Başkan’ın desteği çok büyük”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın, takıma olan ilgisi ve desteğinden çok memnun olduğunu dile getiren Başkan Veli Deveciler, “Biz sadece bir basketbol takımı değiliz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesiyiz. Bu yolda Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’ın ilgisi ve desteği, bizim beklentimizin kat kat üzerinde. Bu ilgi, takımımızın ve bizim motivasyonumuza katkı sağlıyor. Başkan Doğan, bir kulüp yöneticisi gibi takımı yakından takip ederek, hiçbir maçı kaçırmadı. Bizlerin ligde bu seviyede başarılara imza atmasında, Şeniz Başkan’ın payı büyük” diye konuştu.