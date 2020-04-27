Şampiyonluk kupası Mehmet amca’ya

Koronavirüs salgını sebebiyle liglerin başlama tarihinin haziran ortasına ertelenmesi sonrası çalışmalarını bireysel olarak sürdürmeye devam eden TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Altay’da takım kaptanı Özgür Özkaya, Altay tribünlerinin en yaşlı isimlerinden Mehmet Ali Çıracı ile telefonda görüşerek tüm siyah beyazlı ekibin selamını iletti. Özgür’ün araması ile oldukça heyecanlanan 92 yaşındaki Altay taraftarı, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Altay tribünlerinin en kıdemli taraftarlarından olan ve siyah beyazlıların Mehmet Amca olarak tanıdığı Mehmet Ali Çıracı, Özgür Özkaya’dan Süper Lig sözü aldı.



‘Taraftarımız yanımızda olsun’



Kaptan Özgür ise virüsten dolayı kötü günlerde yaşlıların moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu belirterek, “Takım arkadaşlarım adına Altay tribünlerinin en büyüğü Mehmet Amca’yı telefonla arayarak ona moral verdim. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Her zaman büyüklerimizin yanındayız. Şampiyonluk yolunda tüm taraftarımızı yanımızda hissetmek istiyoruz. Salgın bittikten sonra sezon sonunda inşallah şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bazı sağlık sorunları yaşayan Mehmet Amcamız eğer tribünlere gelemezse şampiyonluk kupasını biz ona götüreceğiz” ifadelerini kullandı.