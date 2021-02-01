Şampiyonluk maçına çıkacağız

Misli.com 3. Lig 1. Grup’un İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, geçtiğimiz hafta Ofspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve averajla liderliğini devam ettirdi. Perşembe günü aynı puana sahip ikinci basamaktaki Diyarbekirspor’u ağırlayacak olan sarı lacivertliler, bu maça şampiyonluk düğümünü çözecek karşılaşma olarak bakıyor. Başkan Cihan Aktaş, sezonun başında dış sahada 2-1 mağlup etmeyi başardıkları rakiplerini bu kez İzmir’de yenmek istediklerini söyledi. Bu sezon üst lige çıkmak için var güçleriyle mücadele ettiklerini belirten Aktaş, “Sezonun en kritik randevusu. Dışarda yendiğimiz rakibimizi kendi evimizde de mağlup ederek ikili averaj adına da çok değerli bir galibiyet almak istiyoruz.

Geçtiğimiz hafta talihsiz bir şekilde 2 puan bıraktık. Şimdi hem o maçın telafisini yapmak hem de puan olarak öne geçmek istiyoruz” diye konuştu.

‘Hedefimiz bir üst lig’

İzmir’i zorlu 90 dakika öncesi desteğe davet eden Aktaş, “Bucaspor bu şehrin ve tüm Türkiye’nin futbolcu fabrikasıdır. Geçmişteki başarılarımızı yinelemek ve hak ettiğimiz üst liglere geri dönmek için İzmir’de yakalanmak istenen veya yakalanan birliktelik iklimini hissetmek bizlere güç verecektir. İzmirliyim, Bucalıyım diyen herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Başka Bucaspor yok” ifadelerini kullandı.

‘Tek düşüncemiz kazanmak’

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu tek hedeflerinin 3 puan olduğunu aktardı. Ligin zorlu geçtiğini söyleyen Balcıoğlu, “Pandemi şartlarında mücadele etmek gerçekten zor. Ne yazık ki geçtiğimiz hafta Burak Sürmeli sakatlık yaşadı. Ondan yararlanamayacağız. Onun yerine oynayacak her ismin sahada savaşacağına inanıyorum. Tunç Murat geri döndü, bu bizim için iyi bir haber. İlk 4 haftayı olabildiğince kayıpsız geçmek bizim için çok değerli. Elimizde tuttuğumuz bu avantajı devam ettirerek farkı açmayı düşünüyoruz” dedi. Balcıoğlu, “Ofspor müsabakasında hakemlerden ve zeminden dolayı istediğimiz neticeye ulaşamadık. Fakat artık geçmiş geçmişte kaldı. Bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Tek hedefimiz bu” şeklinde konuştu.