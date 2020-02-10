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    HaberlerEge Haberleri ‘Samsunspor maçına odaklanacağız’
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    10.02.2020 - 00:00 |

    ‘Samsunspor maçına odaklanacağız’

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik patronu Cihat Arslan yönetiminde çıktığı ilk maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

    ‘Samsunspor maçına odaklanacağız’

    Kar yağışı altında, ağır zeminde oynanan Sarıyer Spor Kulübü deplasmanında 2-0 geriye düşen siyah beyazlılar, kötü hava şartlarına rağmen son 21 dakikada attığı 3 golle rakibini 3-2 yenerek hayati bir galibiyet aldı. Samsunspor’la evinde oynayacağı hayati öneme sahip 90 dakika adına konuşan Cihat Arslan, “Zor bir deplasmanı kayıpsız geride bıraktık. Tüm takımı kutluyorum. Artık Samsunspor maçına odaklanacağız” dedi.

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