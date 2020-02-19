19.02.2020 - 00:02 |
Sanal bedenler
InstItut français İzmir, Tersi ve Yüzü adındaki etkileşimli tipografik enstalasyona ev sahipliği yapacak.
Ziyaretçiler kendilerini Albert Camus’nün yayımlanan ilk kitabı “Tersi ve Yüzü” eserindeki metinlerin içerisinde bulacak. Sergi 24 Şubat-31 Mart tarihleri arasında, haftaiçi saat 10.00-19.00 ve cumartesi günü saat 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.