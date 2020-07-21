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    21.07.2020 - 07:00 | | DHA

    Sanal defile

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan moda defilesi avatar kullanılarak dijital ortamda gerçekleştirildi.

    Sanal defile

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan moda defilesi avatar kullanılarak dijital ortamda gerçekleştirildi. Tasarımların üç boyutlu avatarlar üzerine giydirilip, kullanılan efektlerle gerçek bir defile ambiyansı yaratılan etkinlik ilgi gördü. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, “Kumaşları bire bir yaptık. Transparandan yünlü kumaşlara kadar hepsinin dökümünü gerçekleştirdik” dedi. l 

    Aydın'da dehşet!Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Güven Serindere'nin (40) katil zanlısı birlikte içki içtiği en yakın arkadaşı çıktı.
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