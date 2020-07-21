Sanal defile

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan moda defilesi avatar kullanılarak dijital ortamda gerçekleştirildi. Tasarımların üç boyutlu avatarlar üzerine giydirilip, kullanılan efektlerle gerçek bir defile ambiyansı yaratılan etkinlik ilgi gördü. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, “Kumaşları bire bir yaptık. Transparandan yünlü kumaşlara kadar hepsinin dökümünü gerçekleştirdik” dedi. l