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    17.02.2021 - 00:03 |

    Sanal Japonya turu

    Dokuz Eylül Rotary Kulübü, çocuk felcini dünyadan kaldırılması projesine katkı sağlaması adına Profesyonel Turist Rehberi Özge Ersu’nun sunumuyla “Bilinmeyen Japonya” konulu sanal gezi düzenledi.

    Sanal Japonya turu

    Üç boyutlu, harita, video ve fotoğraflar ile desteklenen gezide Ersu, “Genellikle ziyaretler için ‘Sakura Zamanı’ yani kiraz çiçeklerinin açtığı zaman tercih edilir ancak bu dönemde Japonya oldukça soğuk olur. Soğuk sevmeyenler kesinlikle Mayıs’ta gitmeli” dedi. Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Betül Elmasoğlu ise Özge Ersu’ya sanal gezi için teşekkür etti.

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