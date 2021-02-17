Sanal Japonya turu

Üç boyutlu, harita, video ve fotoğraflar ile desteklenen gezide Ersu, “Genellikle ziyaretler için ‘Sakura Zamanı’ yani kiraz çiçeklerinin açtığı zaman tercih edilir ancak bu dönemde Japonya oldukça soğuk olur. Soğuk sevmeyenler kesinlikle Mayıs’ta gitmeli” dedi. Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Betül Elmasoğlu ise Özge Ersu’ya sanal gezi için teşekkür etti.