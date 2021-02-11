11.02.2021 - 00:02 |
Sanal ortamda 14 Şubat koşusu
İzmir Büyükşehir Belediyespor’un Kovid-19’a rağmen spor heyecanını zirvede tutmak için yaşama geçirdiği #BizKoşarız sanal platformuna 4 ayda üye olan 5 bin kişi, dünyanın çevresini 8 kez kat edecek kadar mesafe koştu.
14 Şubat’taki Sevgililer Günü Koşusu sanal ortamda yapılacak, 11 Nisan’da da Maraton İzmir’in ikincisinde de sanal heyecan yaşanacak. www.bizkoşarız.org
Şiddet farkındalığı
Büyükşehir, 10 Şubat’ta psikiyatr-yazar Arzu Erkan Yüce’nin katılımıyla ‘Madalyonun Öteki Yüzü: Yakın İlişkilerde Şiddet Sorunu’ başlıklı çevrimiçi bir seminer düzenliyor. Seminer, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İzmirTube’da.