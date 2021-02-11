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    HaberlerEge Haberleri Sanal ortamda 14 Şubat koşusu
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    11.02.2021 - 00:02 |

    Sanal ortamda 14 Şubat koşusu

    İzmir Büyükşehir Belediyespor’un Kovid-19’a rağmen spor heyecanını zirvede tutmak için yaşama geçirdiği #BizKoşarız sanal platformuna 4 ayda üye olan 5 bin kişi, dünyanın çevresini 8 kez kat edecek kadar mesafe koştu.

    Sanal ortamda 14 Şubat koşusu

    14 Şubat’taki Sevgililer Günü Koşusu sanal ortamda yapılacak, 11 Nisan’da da Maraton İzmir’in ikincisinde de sanal heyecan yaşanacak. www.bizkoşarız.org

    Şiddet farkındalığı

    Büyükşehir, 10 Şubat’ta psikiyatr-yazar Arzu Erkan Yüce’nin katılımıyla ‘Madalyonun Öteki Yüzü: Yakın İlişkilerde Şiddet Sorunu’ başlıklı çevrimiçi bir seminer düzenliyor. Seminer, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İzmirTube’da.

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