Sanal ortamda 14 Şubat koşusu

14 Şubat’taki Sevgililer Günü Koşusu sanal ortamda yapılacak, 11 Nisan’da da Maraton İzmir’in ikincisinde de sanal heyecan yaşanacak. www.bizkoşarız.org



Şiddet farkındalığı



Büyükşehir, 10 Şubat’ta psikiyatr-yazar Arzu Erkan Yüce’nin katılımıyla ‘Madalyonun Öteki Yüzü: Yakın İlişkilerde Şiddet Sorunu’ başlıklı çevrimiçi bir seminer düzenliyor. Seminer, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İzmirTube’da.