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    16.04.2020 - 00:01 |

    Sanal ortamda sanatla buluşun

    InstItut français İzmir, İzmirlilerin kültürel hayatına evden dokunmaya devam ediyor.

    Sanal ortamda sanatla buluşun

     İnstagram üzerinden (@institutfrancaisdeturquie) gerçekleştirilecek olan “Live İzmir” programına her perşembe akşamı saat 21.00’de birbirinden özel sanatçılar konuk olacak. Bu akşamki ilk yayının konuğu müzisyen Derya Yıldırım olacak.

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