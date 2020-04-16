16.04.2020 - 00:01 |
Sanal ortamda sanatla buluşun
InstItut français İzmir, İzmirlilerin kültürel hayatına evden dokunmaya devam ediyor.
İnstagram üzerinden (@institutfrancaisdeturquie) gerçekleştirilecek olan “Live İzmir” programına her perşembe akşamı saat 21.00’de birbirinden özel sanatçılar konuk olacak. Bu akşamki ilk yayının konuğu müzisyen Derya Yıldırım olacak.
Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit olduManisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.