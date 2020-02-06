06.02.2020 - 01:57 |
Sanat için engel yok
Narlıdere Belediyesi, Engelli Danışma Merkezi bünyesinde ‘Ebru Kursu’ açtı, 300’e yakın engelli birey ve aileleri katıldı.
Belediye Başkanı Ali Engin, “Etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.