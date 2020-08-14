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    HaberlerEge Haberleri Sanat için işbirliği
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    14.08.2020 - 00:02 |

    Sanat için işbirliği

    Sanat için işbirliği

    Sanata katkı amacıyla ortak geliştirilen proje kapsamında, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğrencileri, Arkas Sanat Merkezi web sitesinden ziyarete açık olan dijital sergileri restore etmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık bir aydır, online platformda buluşarak çalışmalarını sürdüren Çağıl Saydam, Ege Pekdemir, Tuğçe Çelebi ve İlke Erkmen, sanal turların tamamını günümüz teknolojisine uyarlayacak. Arkas Sanat Merkezi’nin dijital sergilerinin hem cep telefonu hem de bilgisayardan izlenebilmesini sağlayacak gençler, çalışmalarını eylül ayı içerisinde tamamlayacak. Öğrenciler, 360 derecelik fotoğrafların oluşturulması ve etkileşimli turların sağlanabilmesi amacıyla İEÜ Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Ertürk koordinasyonunda, Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası ile Sinema ve Dijital Medya Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Matay’ın danışmanlığında, projeyi tamamlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, “İzmir’e katkı verecek” dedi.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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