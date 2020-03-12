Sanat kardeşliği

Turgutlu Belediyesi, 2019 yılı Ekim ayı meclis toplantısında kabul edilerek Karşıyaka Belediyesi ile hayata geçirilen kardeş şehir projesi kapsamında, Turgutlu Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Siyah beyaz yazar ya da gri oyun’ isimli tek perde tiyatro oyunu 14 Mart Cumartesi günü saat 18:00’da Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde ücretsiz sahneleyecek.