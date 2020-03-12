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    12.03.2020 - 00:01 |

    Sanat kardeşliği

    Sanat kardeşliği

    Turgutlu Belediyesi, 2019 yılı Ekim ayı meclis toplantısında kabul edilerek Karşıyaka Belediyesi ile hayata geçirilen kardeş şehir projesi kapsamında, Turgutlu Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Siyah beyaz yazar ya da gri oyun’ isimli tek perde tiyatro oyunu 14 Mart Cumartesi günü saat 18:00’da Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde ücretsiz sahneleyecek.

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    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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