Sanata doyduk!

Mehmet Nuri Göçen Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı ile Kuşadası Belediyesi’nin düzenlediği ‘Uluslararası 7. Mehmet Nuri Göçen Seramik Çalıştayı’ sona erdi. Yedi yıldan beri dünyanın dört kıtasından, 60’a yakın devletten sanatçılarla etkinliği düzenleyen Göçtur Turizm Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, kuruatör M. Tüzüm Kızılcan ve ekibi, Türkiye’nin adını sanat alanında bir kez daha duyurdu. Ada, bir hafta boyunca 4 ülkeden 16 sanatçıyı ağırladı. Sanatın ve sanatçının dünyayı güzelleştirdiklerini vurguladı, barışın sağlanmasında önemli rol üstlendiklerini söyledi; katılan herkese teşekkür etti.