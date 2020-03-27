Sanatçılar evde boş durmuyor

Uzun yıllar Amerika’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönen ve son olarak Kuşadası’na yerleşen ressam Oya Sortino, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan ‘Evde Kal Türkiye’ kampanyasına destek verdi. Virüsün çaresinin en kısa zamanda bulunmasını dileyen Sortina, “Evde kal sloganı en çok sanatçıya yaradı. Biz televizyonda kanal kanal gezmek, telefonla oynamak yerine üretmeye devam ediyoruz. Kuşadası’nın güzelliklerini resmediyorum. Virüsten kurtulduğumuz an bir sergi açacağım” diye konuştu.



