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    20.07.2020 - 00:02 | | Yusuf Çınar - Magazinin Babası

    Sanatın içinde kahvaltı

    İzmir Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, dostlarıyla Perispri Alaçatı’da kahvaltıda bir araya geldi.

    Sanatın içinde kahvaltı
    Yusuf Çınar - Magazinin Babası

    Soyer, işletmenin sahibi heykeltıraş, cam ve seramik sanatçısı Cahide Erel’e böyle bir ortam oluşturduğu için teşekkür etti. Kahvaltıda, Ege Engel Siz Yaşam Derneği Başkanı İnci Sancak ve Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği Başkanı Berkay Eskinazi de yer aldı. Davetliler, sanat eserlerinden oluşan sergiyi de gezdi. Cahide Erel, “Bu mekânı, dostlarımızla birlikte geçireceğimiz güzel günleri hayal ederek tasarladık” dedi.

    Sanatın içinde kahvaltı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
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