Sanatın içinde kahvaltı

Soyer, işletmenin sahibi heykeltıraş, cam ve seramik sanatçısı Cahide Erel’e böyle bir ortam oluşturduğu için teşekkür etti. Kahvaltıda, Ege Engel Siz Yaşam Derneği Başkanı İnci Sancak ve Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği Başkanı Berkay Eskinazi de yer aldı. Davetliler, sanat eserlerinden oluşan sergiyi de gezdi. Cahide Erel, “Bu mekânı, dostlarımızla birlikte geçireceğimiz güzel günleri hayal ederek tasarladık” dedi.