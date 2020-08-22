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    HaberlerEge Haberleri Sanatın merkezi Kuşadası
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    22.08.2020 - 00:03 |

    Sanatın merkezi Kuşadası

    Okan Bayülgen, ‘Harem Kabare’ isimli oyununu sahnelemek için geldiği Kuşadası’nda, Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.

    Sanatın merkezi Kuşadası

    Kente hayran kaldığını belirten Bayülgen, en kısa zamanda tekrar Kuşadası’na gelmek istediğini söyledi. Günel de, “Kentimizi düzenleyeceğimiz etkinlikler ile Türkiye’nin sanat merkezi haline getireceğiz” diye konuştu. Belediye ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği ‘Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ programının bu haftaki konuğu ise müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi oldu. Kiremitçi, meslek hayatı boyunca başından geçen anıları anlattı. Programın sunucusu Mehtap Meral de, Kiremitçi’nin bestelediği birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

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