Sanatseverler heyecanlı

500’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ



SALGIN nedeniyle faaliyetlerine ara veren sanat merkezleri ve sergiler, 1 Temmuz’da sanatseverlere kapılarını açtı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sergi de salgına karşı alınan önlemler altında ziyaretçileri ağırlamaya başladı.



Hijyen ön planda



girişte ziyaretçilerin ateşi ölçüldü, maske takmaları istendi. Sergiye kızıyla birlikte gelen Aylin Öztürk, “Pandemi döneminden sonra böyle bir sanatsal etkinlik görünce hemen geldik” dedi. Özel bir kolejde öğretmenlik yapan Mesude Kulak da, “Her yerde dezenfektan var. Sürekli temizlik yapılıyor, mesafeye dikkat ediliyor” diye konuştu.