04.07.2020 - 00:00 |
Sanatseverler heyecanlı
Leonardo Da Vinci Sergisi, virüs salgınına karşı önlemlerle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
500’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ
SALGIN nedeniyle faaliyetlerine ara veren sanat merkezleri ve sergiler, 1 Temmuz’da sanatseverlere kapılarını açtı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sergi de salgına karşı alınan önlemler altında ziyaretçileri ağırlamaya başladı.
Hijyen ön planda
girişte ziyaretçilerin ateşi ölçüldü, maske takmaları istendi. Sergiye kızıyla birlikte gelen Aylin Öztürk, “Pandemi döneminden sonra böyle bir sanatsal etkinlik görünce hemen geldik” dedi. Özel bir kolejde öğretmenlik yapan Mesude Kulak da, “Her yerde dezenfektan var. Sürekli temizlik yapılıyor, mesafeye dikkat ediliyor” diye konuştu.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.