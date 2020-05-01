01.05.2020 - 00:03 |
Sanayi esnafına maske dağıttı
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, terziler ve gönüllü kadınların ürettiği maskeleri Sanayi Sitesi’ndeki esnafa ücretsiz olarak dağıttı.
Sanayi esnafı, “Maske bulmakta zorlandığımız bu süreçte başkanımızın maskeleri ücretsiz işyerlerimize kadar getirmesi bizi çok memnun etti. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu