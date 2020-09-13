Sanayi esnafının sorunlarını dinledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Fatih Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Akın, hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgilendirdi. Akın, “İlçemizde ve sanayi sitemizde yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında esnafımızı bilgilendirdik ve fikir alışverişinde bulunduk. Esnaf ve çalışan kardeşlerimize hayırlı işler, bereketli kazançlar dilerim” diye konuştu.