17.11.2020 - 00:03 |
Sanayi sitelerinde mesai erken başladı
İzmir’de, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için 07.00-16.00 olarak düzenlenen kademeli mesai uygulaması başladı.
Çiğli İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde, günün ilk ışıklarıyla birlikte servis trafiği yaşandı. Personel servisleri, saat 06.30’dan itibaren sanayi sitesine gelmeye başladı. Sanayi Bölgesi’nde çalışan işçiler gün ağarmadan iş başı yaptı. l DHA