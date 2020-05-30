Sanayi sitesinin kadın marangozu

Çalıştığı şirketten ayrılıp çocuk mobilyaları yapma hayali için Muğla Sanayi Sitesi’nde atölye açan Küçük, sosyal medya ve online alışveriş siteleri üzerinden 80 lira ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satış yapıyor. Yaptığı iş alanında sanayideki tek kadın olduğunu belirten Küçük, “Büyük bir sermayem yoktu. İşi büyütüp şirketleşmek istiyorum” dedi. l CAVİT AKGÜN DHA