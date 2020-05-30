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    30.05.2020 - 00:02 |

    Sanayi sitesinin kadın marangozu

    MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde yaşayan mimarlık bölümü mezunu Burcu Küçük’ün (28) yaşamı, üç yaşındaki yeğeni için yaptığı ahşap hediyeyle birlikte değişti.

    Sanayi sitesinin kadın marangozu

    Çalıştığı şirketten ayrılıp çocuk mobilyaları yapma hayali için Muğla Sanayi Sitesi’nde atölye açan Küçük, sosyal medya ve online alışveriş siteleri üzerinden 80 lira ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satış yapıyor. Yaptığı iş alanında sanayideki tek kadın olduğunu belirten Küçük, “Büyük bir sermayem yoktu. İşi büyütüp şirketleşmek istiyorum” dedi. l CAVİT AKGÜN DHA

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