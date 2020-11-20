‘Sanayicinin tercihi Salihli OSB oluyor’

Son yıllarda yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği Salihli Organize Sanayi Bölgesi; konferans salonu, fuar ve sergi alanı ile otel ve restoranın yer aldığı modern hizmet binasına kavuşuyor. Açılışa hazırlanan tesiste incelemelerde bulunan Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, “İlk iş olarak belediyemize ait olan yerleri ipotek ederek 2. etap kamulaştırma çalışmalarına başladık. Doğalgazın gelmesiyle birlikte 44 firmaya yer tahsisi yaptık ve fabrikalar kurulmaya başladı. 1. etapta üretim gerçekleştiren firmalarımız 4 bin kişiye istihdam sağladı. 2. etaptaki fabrikaların da üretime geçmesiyle birlikte toplamda 10 bin insanımıza iş imkanı vereceğiz. Ege Bölgesi’nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyoruz. Sektöründe öncü büyük firmalar üretim merkezi olarak Salihli OSB’yi tercih ediyor” dedi.