Sanayide yenileme

Saruhanlı Belediyesi, Nuriye Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan sanayi dükkanlarını yıkıp yenilerini inşa etti. Yapımı tamamlanan dükkanlar esnaflara teslim edildi. Başkan Zeki Bilgin, “Önceden eski binalarda zor şartlar altında çalışıyorlardı. Şimdi modern ve güzel bir ortamda hizmet veriyorlar” dedi.