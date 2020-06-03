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    03.06.2020 - 07:00 |

    Sanayide yenileme

    Saruhanlı Belediyesi, Nuriye Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan sanayi dükkanlarını yıkıp yenilerini inşa etti.

    Sanayide yenileme

    Saruhanlı Belediyesi, Nuriye Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan sanayi dükkanlarını yıkıp yenilerini inşa etti. Yapımı tamamlanan dükkanlar esnaflara teslim edildi. Başkan Zeki Bilgin, “Önceden eski binalarda zor şartlar altında çalışıyorlardı. Şimdi modern ve güzel bir ortamda hizmet veriyorlar” dedi.

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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