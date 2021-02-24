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    HaberlerEge Haberleri Sanayinin taleplerini dinledi
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    24.02.2021 - 00:10 |

    Sanayinin taleplerini dinledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir programı kapsamında İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile görüştü.

    Sanayinin taleplerini dinledi

    30 Ekim depremi sonrasında, Valiliğin koordinasyonunda ve STK’ların işbirliğinde başlatılan “Birlikten İzmir Doğar Kampanyası” ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, İzmir’in sanayi, üretim ve istihdam konularına ilişkin görüşler, hizmet sektörünün normalleşme süreci ile ilgili beklentiler ve oda üyelerinin öncelikli talepleri sunuldu.

    Çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini ifade eden İZTO Başkanı Özgener ve EBSO Başkanı Yorgancılar, “Yoğun İzmir programı kapsamında bizlere zaman ayıran Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İzmir özelinde sanayimizin karşılaştığı zorluklar ve olası çözümleri değerlendirdik. Ülkemizin dünya ihracatından aldığı %1’lik payın artırılmasında İzmir’in çok büyük etkisi olacağını belirttik. Odalarımız bu konuda üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır” ifadelerini kullandı.

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