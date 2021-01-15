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    HaberlerEge Haberleri Sanayispor’dan Yunusemre’ye ziyaret
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    15.01.2021 - 07:00 |

    Sanayispor’dan Yunusemre’ye ziyaret

    Manisa Bölgesel Amatör Lig Temsilcisi Manisa Sanayispor Başkanı Turhan İnan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Saruhan ve Teknik Sorumlu Fatih Yılmaz ile Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan’ı ziyaret etti.

    Sanayispor’dan Yunusemre’ye ziyaret

    Manisa Bölgesel Amatör Lig Temsilcisi Manisa Sanayispor Başkanı Turhan İnan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Saruhan ve Teknik Sorumlu Fatih Yılmaz ile Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan’ı ziyaret etti. Manisa Bölgesel Amatör Lig Temsilcisi Manisa Sanayispor Başkanı Turhan İnan ve beraberindekiler, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan’a ziyaret gerçekleştirdi. Alkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “2020 - 2021 sezonunda pandemi nedeniyle amatör futbolun oynanmadığı bugünlerde futbol ve ligler ile ilgili istişarede bulunduk. İnşallah en kısa zamanda pandemiden kurtularak sağlıklı bir ortamda amatör müsabakaların da oynanması en büyük temennimiz. Ziyaretlerinden dolayı Manisa Sanayispor Kulübü’ne teşekkür eder Bölgesel Amatör Lig’de başarılar dileriz” dedi.

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