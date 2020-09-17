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    17.09.2020 - 00:03 |

    Sandal örnek oldu

    Sandal örnek oldu

    Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Başkan Serdar Sandal ve belediye personeli sabah mesaiye bisikletle gitti. Çok sayıda bisikletsever de etkinliğe katılıp Sevgi Yolu’na kadar pedal çevirdi. Emisyon hacminin düşürülmesi amacıyla toplu taşıma araçlarının yerine, yürümeyi ve bisikleti öncelik haline getirmek istediklerini belirten Sandal, “Parkurda arkadaşlarım genel sıkıntıları aktardı. Bayraklı, İzmir’in yeni kent merkezi ve bu kenti birlikte şekillendireceğiz. Ben de uygun zaman ve hava koşullarında işe bisikletle gidip gelmek istiyorum” diye konuştu.

    Çiğli hareketleniyor

    Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Çiğli’de online olarak gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında, saat 09.30’da Çiğli Belediyesi sosyal medya hesaplarından pilates dersi yayınlanacak. Bisiklet kullanımı ve tamiriyle ilgili kısa filmler yayınlanacak. Hafta kapsamında yaptıkları faaliyetleri fotoğraf ve video olarak çekip Çiğli hareketleniyor hashtagleriyle belediye sosyal medya hesaplarına yollayanlar de, diledikleri branşta bir aylık ücretsiz spor kursu paketi hediye edilecek.

    Süslü kadınlar yola çıkıyor

    İZMİR merkezli birçok kentte düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle küçük gruplarla yapılacak. Kadınlar, 2 ya da 3’erli gruplar halinde 20 Eylül sabahında yollara çıkacak. Bisikletlerini çiçeklerle süsleyerek tura çıkacak kadınlar, pazar günlerinin otomobilsiz geçmesi için çağrıda bulunacak. -MELİS KARAKUZULU DHA

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