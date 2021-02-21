21.02.2021 - 00:03 |
‘Sandalda da biriz’
Aydın’ın Söke ilçesinde 65 yıla ulaşan ömürlerinin 40 yılını birlikte geçiren Ayşe ve Mehmet Özbaşı çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen kayıkla açıldıkları Bafa Gölü’nde balık avlamayı sürdürüyor.
Ayşe Özbaşı, “Her yere birlikte gider beraber çalışırız. Yalnız kalmıyoruz. O benim sağ kolum ben onun sol koluyum. Aynı sandalda ve evde de biriz. İşte de biriz. Ölene kadar da inşallah bu şekilde mutlu gideriz” diyor. Eşi Mehmet Özbaşı ise “Eşimi çok seviyorum, iki oğlumuzu evlendirdik, ikimiz kaldık. Ölüm meselesi belli olmaz ama ‘ben senden önce gideyim’ diyorum. O ölürse ben asla evin içinde duramam” diye konuşuyor.