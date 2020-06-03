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    03.06.2020 - 07:00 |

    Sandalye hediyesi

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Dibekdere Mahallesi’nde oturan ve Ağrı’da görev yaptığı 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Talat Girgin’in annesi Fatma Girgin’e tekerlekli sandalye hediye etti.

    Sandalye hediyesi

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Dibekdere Mahallesi’nde oturan ve Ağrı’da görev yaptığı 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Talat Girgin’in annesi Fatma Girgin’e tekerlekli sandalye hediye etti. Her zaman yanımızda olan bizlerle yakından ilgilenen Başkanımız Muhammet Tokat’a çok teşekkür ediyorum diyen Girgin; ayaklarının ağrısından yürüyemediğini sandalye verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Belediye tarafından ailenin evinin bulunduğu sokağa ‘Şehit Jand.Er Talat Girgin Evi’ tabelası da asıldı.

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