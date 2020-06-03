03.06.2020 - 07:00 |
Sandalye hediyesi
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Dibekdere Mahallesi’nde oturan ve Ağrı’da görev yaptığı 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Talat Girgin’in annesi Fatma Girgin’e tekerlekli sandalye hediye etti.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Dibekdere Mahallesi’nde oturan ve Ağrı’da görev yaptığı 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Talat Girgin’in annesi Fatma Girgin’e tekerlekli sandalye hediye etti. Her zaman yanımızda olan bizlerle yakından ilgilenen Başkanımız Muhammet Tokat’a çok teşekkür ediyorum diyen Girgin; ayaklarının ağrısından yürüyemediğini sandalye verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Belediye tarafından ailenin evinin bulunduğu sokağa ‘Şehit Jand.Er Talat Girgin Evi’ tabelası da asıldı.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.