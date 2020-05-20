BİST101.9830.00EURO7.430.41USD6.780.26ALTIN380.70-0.77
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Şanlı geçmişimize onlar sahip çıkıyor’
    ABONE OL
    20.05.2020 - 07:00 |

    ‘Şanlı geçmişimize onlar sahip çıkıyor’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

    ‘Şanlı geçmişimize onlar sahip çıkıyor’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sürekli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919’un gençlere ithaf etmesinin çok anlamlı olduğunu vurguladı, “Bu şanlı geçmişe sahip çıkacak ve geleceğe taşıyacak olan gençlerimize güveniyoruz” dedi.

    İzmir'de kısıtlamaya uymayan 2 bin 333 kişiye cezaİzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.
    daha fazla video için
    95 yaşındaki nine 19 Mayıs'ı böyle kutladıKocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Resmiye Çetin, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Samsun’da 101’inci yıl coşkusu

    Samsun’da 101’inci yıl coşkusu

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Dünyaya örnek dayanışma

    Dünyaya örnek dayanışma

    Sıradaki Haber