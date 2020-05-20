‘Şanlı geçmişimize onlar sahip çıkıyor’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sürekli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919’un gençlere ithaf etmesinin çok anlamlı olduğunu vurguladı, “Bu şanlı geçmişe sahip çıkacak ve geleceğe taşıyacak olan gençlerimize güveniyoruz” dedi.