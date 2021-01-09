‘Şanlı tarihimizi gençlere anlatalım’

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 873 yıl önce Türklerin zaferiyle sonuçlanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı ile ilgili anma mesajı yayınladı. Başkan Zolan, “Denizlimiz milli mücadele sırasında da en önde bağımsızlık mücadelesinde yerini almıştır. Eşsiz, şanla şerefle dolu tarihimizi çocuklarımıza, gençlerimize, ülkemize ve tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor” dedi.