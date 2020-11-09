09.11.2020 - 00:03 |
Şans bulundu
Kaybolan ve trafik kazası sonucu yaralanan Şans isimli yavru kediyi sağlığına kavuşturan Gaziemir Belediyesi veterinerleri, sahibiyle buluşturdu.
10 gün boyunca uzak kaldığı kedisini kucağına alan Eren Aktaş, “Bir gün işten eve döndüğümde olmadığını fark ettim. Muhtarlığımızın sosyal medya hesaplarından kayıp paylaşımı yaptık. Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde olduğu bilgisine ulaştık. Şans’ıma yeni bir yaşam şansı tanıyan Gaziemir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.