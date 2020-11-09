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    HaberlerEge Haberleri Şans bulundu
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    09.11.2020 - 00:03 |

    Şans bulundu

    Kaybolan ve trafik kazası sonucu yaralanan Şans isimli yavru kediyi sağlığına kavuşturan Gaziemir Belediyesi veterinerleri, sahibiyle buluşturdu.

    Şans bulundu

    10 gün boyunca uzak kaldığı kedisini kucağına alan Eren Aktaş, “Bir gün işten eve döndüğümde olmadığını fark ettim. Muhtarlığımızın sosyal medya hesaplarından kayıp paylaşımı yaptık. Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde olduğu bilgisine ulaştık. Şans’ıma yeni bir yaşam şansı tanıyan Gaziemir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

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