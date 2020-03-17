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    HaberlerEge Haberleri 'Şansımızı zorlayacağız'
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    17.03.2020 - 07:00 |

    'Şansımızı zorlayacağız'

    TFF 1. Lig’de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’la golsüz berabere kalıp, rakibinden Süper Lig hattında 2. sıradaki yerini devralma fırsatını kaçıran Akhisarspor üzüntü yaşıyor.

    'Şansımızı zorlayacağız'

    TFF 1. Lig’de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’la golsüz berabere kalıp, rakibinden Süper Lig hattında 2. sıradaki yerini devralma fırsatını kaçıran Akhisarspor üzüntü yaşıyor. Ligde 5 maç sonra ilk kez gol atamayan yeşil siyahlılarda 6 net gol pozisyonunu harcadıklarını dile getiren Yılmaz Vural, “Kazanılmış 1 puanı kaybedilmiş 2 puan olarak görüyorum. Maçı kazanmış olsak 2. sıraya yerleşip yarışta hem Erzurumu hem de Bursaspor’u geride bırakacaktık. Ne yazık bunu gerçekleştiremedik” dedi.

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