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    07.09.2020 - 00:02 |

    ‘Sarı noktada beslenme önemli’

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, sarı noktanın sinsi bir hastalık belirtti, “Sağlıklı beslenme, sarı noktanın etkilerini azaltıyor” dedi.

    ‘Sarı noktada beslenme önemli’

    Kahraman, 50’li yaşlardan itibaren görülme sıklığı artan sarı nokta hastalığının göz sinirinin merkezinde bulunan görme noktasının yaşla birlikte bozulmasıyla ortaya çıktığını söyledi. Sarı nokta hastalığında beslenme tarzının da değişmesi gerektiğini kaydeden Op. Dr. Kahraman, “Sarı noktayı tetikleyen, kolesterol, hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi rahatsızlıkların da mutlaka tedavi edilmesi önemlidir. Hastalar, direkt güneş ışığından sakınmalı, sigarayı da bırakmalıdır. Özellikle A, C, E ve omega 3, lutein, bakır ve çinko yönünden zengin olan besinler tüketmelidir. Eğer ailede sarı nokta ve kalp damar hastalığı olan varsa sarı nokta görülme riski de artar. Bu nedenle 50 yaşı aşan her birey yılda 1 defa uzman hekim kontrolünden geçmelidir” diye konuştu.

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