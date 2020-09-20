Sarıgöl salamurası sofraları süslüyor

Sarıgöl’de ilkbahar ve yaz aylarında toplanan üzüm yaprakları, 5 aylık salamura işleminin ardından dünya sofralarındaki yerini alıyor. Köylüler tarafından imece usulü olarak yapılan üzüm hasadından önce toplanan asma yaprağı tüccarlara satılarak, tesislerde yaklaşık 5 ay tuzlu suda bekletiliyor. 5 kilo ve 25 kilo bidonlarda piyasaya sürülen asma yaprağının 3.5 kilogramı kalitesine göre 35 ile 40 liraya satılıyor. Salamura işletmecisi Mehmet Ceylan, bu yıl bin 50 ton asma yaprağı işlediklerini belirtti, dış ülkelere 250 ton salamura, iç piyasaya da 800 ton yeşil taze yaprak gönderdiklerini söyledi. l DHA