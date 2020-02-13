13.02.2020 - 00:03 |
Sarıgöl’de kırlar papatyayla doldu
Sarıgöl’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kırlarda papatyalar erken açtı. Gündüz, güneşin yüzünü gösterdiği saatlerde hava sıcaklığının 15 dereceye kadar yükseldiği ilçede, bağ, bahçe ve yol kenarlarında ‘baharın müjdecisi’ papatyaları görenler, şaşkınlık yaşadı. l VEHBİ SARIHAN DHA
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.