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    HaberlerEge Haberleri Sarıgöl’de kırlar papatyayla doldu
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    13.02.2020 - 00:03 |

    Sarıgöl’de kırlar papatyayla doldu

    Sarıgöl’de kırlar papatyayla doldu

    Sarıgöl’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kırlarda papatyalar erken açtı. Gündüz, güneşin yüzünü gösterdiği saatlerde hava sıcaklığının 15 dereceye kadar yükseldiği ilçede, bağ, bahçe ve yol kenarlarında ‘baharın müjdecisi’ papatyaları görenler, şaşkınlık yaşadı. l VEHBİ SARIHAN DHA

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