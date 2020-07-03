BİST116.9081.38EURO7.69-0.06USD6.850.02ALTIN391.420.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sarıgöllü çiftçiler için sebze kurutma serası
    ABONE OL
    03.07.2020 - 00:02 |

    Sarıgöllü çiftçiler için sebze kurutma serası

    Sarıgöllü çiftçiler için sebze kurutma serası

    MANİSA’nın Sarıgöl ilçesinde, Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi, üyelerinin gelirlerini artırmak ve kışlık yiyeceklerini kolayca yapabilecekleri sebze kurutma serası için harekete geçti. Antalya merkezli bir firma talebe olumlu yanıt verip kooperatifin Sarıgöl Yeni Sanayi Sitesi yakınında kiraladığı 32 metrekarelik bir alanda, örnek sebze kurutma serası kurulması için çalışma başlattı. Hiçbir ücret almadıklarını belirten firma yetkilisi Nurettin Uysal, seranın kooperatife bağışlanacağını belirtti. Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi de, 4 bin lira değerindeki kurutma serasından, üyelerin dışında tüm çiftçilerin de yararlanacağını dile getirdi. -VEHBİ SARIHAN DHA

    Kayseri'de DEAŞ operasyonuKayseri'nin Kocasinan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da 65 eve corona virüs karantinası

    Şanlıurfa'da 65 eve corona virüs karantinası

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    DEAŞ şüphelisi Kayseri'de yakalandı

    DEAŞ şüphelisi Kayseri'de yakalandı

    Sıradaki Haber