Sarıgöllü çiftçiler için sebze kurutma serası

MANİSA’nın Sarıgöl ilçesinde, Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi, üyelerinin gelirlerini artırmak ve kışlık yiyeceklerini kolayca yapabilecekleri sebze kurutma serası için harekete geçti. Antalya merkezli bir firma talebe olumlu yanıt verip kooperatifin Sarıgöl Yeni Sanayi Sitesi yakınında kiraladığı 32 metrekarelik bir alanda, örnek sebze kurutma serası kurulması için çalışma başlattı. Hiçbir ücret almadıklarını belirten firma yetkilisi Nurettin Uysal, seranın kooperatife bağışlanacağını belirtti. Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi de, 4 bin lira değerindeki kurutma serasından, üyelerin dışında tüm çiftçilerin de yararlanacağını dile getirdi. -VEHBİ SARIHAN DHA