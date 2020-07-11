11.07.2020 - 00:03 |
Sarıkemer Mahallesi dip bucak temizlendi
Söke Belediyesi, çevre mahallelerde başlattığı temizlik harekatını sürdürüyor.
Bağarası’nın ardından Sarıkemer Mahallesi’nde de tepeden tırnağa temizlik çalışması yapıldı. Kuru ot temizlikleri ve badana işlemlerinin yanında özel araçla tüm sokaklar süpürüldü, ana arterlerde yollar ilaçlı suyla yıkandı. Mahalle Muhtarı Mehmet Dalma, “Başkanımız Levent Tuncel’e teşekkür ederiz” dedi.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.