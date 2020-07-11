Sarıkemer Mahallesi dip bucak temizlendi

Bağarası’nın ardından Sarıkemer Mahallesi’nde de tepeden tırnağa temizlik çalışması yapıldı. Kuru ot temizlikleri ve badana işlemlerinin yanında özel araçla tüm sokaklar süpürüldü, ana arterlerde yollar ilaçlı suyla yıkandı. Mahalle Muhtarı Mehmet Dalma, “Başkanımız Levent Tuncel’e teşekkür ederiz” dedi.