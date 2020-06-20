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    20.06.2020 - 00:03 |

    Sarıkız, tarlada kalmadı

    Ödemiş Belediyesi, coğrafi işaretli patateste yaşanan fiyat krizi ve artan maliyetlere karşı üreticiye destek verdi.

    Sarıkız, tarlada kalmadı

    Mursallı Halkapınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla alımını yaptıkları patatesleri ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştıracaklarını açıklayan Başkan Mehmet Eriş, “İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Karakılçık Buğdayı hasadında patates üreticimize destek amacıyla alım yapacaklarını açıklayıp ilk adımı atmıştı. Biz de bu zor günlerde elimizi taşın altına koyup üreticimize destek olurken ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi de yalnız bırakmamış oluyoruz. Ödemişimizin Sarıkızı, gönüllülerin de emekleriyle 7’şer kiloluk paketler halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” diye konuştu.

    Belediyelere de çağrıda bulunan Eriş, “Ürünümüz tarlada kalmasın. Alımını yaptıkları patatesleri yurdumuzun dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırsınlar” dedi.

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