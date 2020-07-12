12.07.2020 - 00:02 |
Şarkılar kadınlara
Bodrum’da gerçekleşen “Kainatın Kanunu Kadın” konseri büyük beğeni topladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen “Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri” kapsamında, kanun sanatçısı Ahmet Baran, Türk halk müziği sanatçısı Hamdiye Erol, Türk sanat müziği sanatçısı Elif Zehra Güreşçi ve soprano Selva Erdener sahne aldı. Neşet Ertaş ve Zeki Müren’den eserlerin de seslendirildiği etkinlikte ziyaretçiler de şarkılara eşlik etti. Sanatçı Ahmet Baran, konuşmasında kadın cinayetlerine dikkati çekti. Etkinlikler kapsamında 12 Temmuz’da “Reis Bey” oyunu sahnelenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.