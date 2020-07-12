Şarkılar kadınlara

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen “Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri” kapsamında, kanun sanatçısı Ahmet Baran, Türk halk müziği sanatçısı Hamdiye Erol, Türk sanat müziği sanatçısı Elif Zehra Güreşçi ve soprano Selva Erdener sahne aldı. Neşet Ertaş ve Zeki Müren’den eserlerin de seslendirildiği etkinlikte ziyaretçiler de şarkılara eşlik etti. Sanatçı Ahmet Baran, konuşmasında kadın cinayetlerine dikkati çekti. Etkinlikler kapsamında 12 Temmuz’da “Reis Bey” oyunu sahnelenecek.