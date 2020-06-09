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    HaberlerEge Haberleri Şarkılarla stres attılar
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    09.06.2020 - 07:00 |

    Şarkılarla stres attılar

    Bornova Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamaları devam eden 65 yaş üstü vatandaşlara, sınırlı süreyle evlerinden çıktıkları pazar gününde mini moral konseri düzenledi.

    Şarkılarla stres attılar

    Bornova Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamaları devam eden 65 yaş üstü vatandaşlara, sınırlı süreyle evlerinden çıktıkları pazar gününde mini moral konseri düzenledi. Çınarlar, Büyükpark’taki Çınar Kafe önünde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen etkinlik alanında maskeli olarak yer aldı. Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzel eserleri Bornova Belediyesi’nin müzik eğitmenleri tarafından seslendirildi.

    Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta çökme meydana geldiBeşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
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