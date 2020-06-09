Şarkılarla stres attılar

Bornova Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamaları devam eden 65 yaş üstü vatandaşlara, sınırlı süreyle evlerinden çıktıkları pazar gününde mini moral konseri düzenledi. Çınarlar, Büyükpark’taki Çınar Kafe önünde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen etkinlik alanında maskeli olarak yer aldı. Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzel eserleri Bornova Belediyesi’nin müzik eğitmenleri tarafından seslendirildi.