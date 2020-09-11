Sarma Barajı’nın yüzde 65’i tamam

Temelden yüksekliği 47.5 metre olan baraj hizmete girdiğinde, 9050 dekar araziye can suyu sağlayacak. Sarma Çayı üzerine inşa edilen barajda şu ana kadar gövde sıyırma kazıları, dolusavak ve dipsavak kazıları, plinth betonu tamamlandı. Kondüvi betonarma imalatları ile enjeksiyon imalatları ve rölakasyon yolu bitti. Bir an önce inşaatı tamamlayarak Manisalı üreticilerin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, “Proje tamamlandığında yılda yaklaşık 10 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor” dedi