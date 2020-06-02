Saruhanlı kirazına destek

Manisa’nın Saruhanlı İlçesine bağlı Bedeller Mahallesi’nde, Çal dağının eteklerinde üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı. Mahalleye gelip bahçeleri ve pazarı ziyaret eden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ağaca çıkıp kiraz topladı. Bereketli bir hasat dileyen Bilgin, “200 nüfuslu mahallede 20 yıl önce tütüne alternatif olarak üretimine başlanan kirazın çiftçinin yüzünü güldürdü. Kilosu 20 ile 25 liradan satın alınarak yurt dışına ihraç edilen kiraz ekonomiyi canlandırdı. Bizlerde belediye olarak kiraz alım pazarını kurma sözü veriyoruz” dedi.