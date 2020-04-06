BİST89.5530,05EURO7,27-0,17USD6,72-0,17ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Saruhanlı Üzüm Otel sağlıkçıların emrinde
    ABONE OL
    06.04.2020 - 00:01 |

    Saruhanlı Üzüm Otel sağlıkçıların emrinde

    Saruhanlı Üzüm Otel sağlıkçıların emrinde

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, belediyeye ait Üzüm Otel’deki 3 odayı koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personellerinin ücretsiz olarak kullanımı için ayırdıklarını belirtti. Başkan Bilgin, “Virüse karşı büyük mücadele veriyorlar. Otelimiz sağlık çalışanlarının hizmetindedir. Dileyen sağlık çalışanlarımız otelimizde ücretsiz olarak konaklayabilir. Eğer talep fazla olursa oda sayısını artırmaya hazırız” dedi.

    Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldıCorona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için
    Otomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılarDenizli’de bir vatandaş otomobilden müzik çaldı. Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlar ile balkonda göbek attı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    E-Devlet'ten ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske dağıtımı kimlere kaç tane veriliyor?

    E-Devlet'ten ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske dağıtımı kimlere kaç tane veriliyor?

    Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

    Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

    Sağlıkçılar için virüs sitesi

    Sağlıkçılar için virüs sitesi

    Malatya'da corona virüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi

    Malatya'da corona virüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi

    Sıradaki Haber