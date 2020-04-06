Saruhanlı Üzüm Otel sağlıkçıların emrinde

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, belediyeye ait Üzüm Otel’deki 3 odayı koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personellerinin ücretsiz olarak kullanımı için ayırdıklarını belirtti. Başkan Bilgin, “Virüse karşı büyük mücadele veriyorlar. Otelimiz sağlık çalışanlarının hizmetindedir. Dileyen sağlık çalışanlarımız otelimizde ücretsiz olarak konaklayabilir. Eğer talep fazla olursa oda sayısını artırmaya hazırız” dedi.