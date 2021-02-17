17.02.2021 - 00:02 |
Saruhanlı’da güçbirliği...
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti teşkilatıyla bir araya geldi.
Toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programa katılan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye’nin ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirtti. Başkan Bilgin de, 2 yıllık süreçte müfettiş baskısı altında olduklarını ifade etti, “Emanetiniz emin ellerde. Biz 2019 Mart ayında nasıl yürüdüysek, çelik gibi durmadan devam edeceğiz” diye konuştu. Millet İttifakı üyeleri, esnafı ziyaret etti; sıkıntılarını dinledi.