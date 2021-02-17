Saruhanlı’da güçbirliği...

Toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programa katılan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye’nin ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirtti. Başkan Bilgin de, 2 yıllık süreçte müfettiş baskısı altında olduklarını ifade etti, “Emanetiniz emin ellerde. Biz 2019 Mart ayında nasıl yürüdüysek, çelik gibi durmadan devam edeceğiz” diye konuştu. Millet İttifakı üyeleri, esnafı ziyaret etti; sıkıntılarını dinledi.