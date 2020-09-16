Saruhanlı’da kısa bir mola

18 yıldır motosikletiyle Türkiye’yi ve dünyayı dolaşan İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Asil Özbay, bir süre önce çıktığı Türkiye turu kapsamında Saruhanlı’da mola verdi. İlçedeki Atam Motosiklet Kulübü üyeleriyle birlikte Özbay, Başkan Zeki Bilgin’i ziyaret etti; mahallelerde çocuklarla buluşmasına yardımcı olduğu için teşekkür etti. Başkan Bilgin de, “Bir kadının neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi” dedi.