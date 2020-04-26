Saruhanlı’da üretici baş tacı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, koronavirüs tedbirleri devam ettiği süre boyunca belediye bünyesindeki tüm traktörlerin pazar günleri, kendi şahsi traktörünün ise haftanın her günü, akaryakıtıyla birlikte ihtiyacı olan çiftçinin kullanımına açtıklarını müjdeledi.



Sezona girildi



2020 yılı tarım sezonunun başladığını ve çiftçinin araziye indiğini belirten Bilgin, “Koronavirüs nedeniyle üreticiler zor şartlar altında sezona girdi. Salgın tedbirleri devam ettiği süre boyunca, belediyemize ait tüm traktörleri pazar günleri, traktörü olmayan ya da ikinci bir traktör ihtiyacı olan üreticilerimizin kullanımına sunacağız. Saruhanlı sınırları içinde ikamet eden ve traktör ihtiyacı olan üreticilerimiz Zabıta Müdürlüğü’ne başvurabilir. Çiftçi üretmezse kıtlık olur ve toplum aç kalır. Bu nedenle onlar baş tacımızdır. Her zaman çiftçilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



İlçedeki arazi yolları yenileniyor



Çiftçilerin tarlalarına rahatça ulaşım sağlaması için arazi yollarında ıslah çalışmasını sürdüren Sauhanlı Belediyesi, yeni bir greyder daha kiraladı. Biri belediyeye ait, ikisi kiralık olmak üzere toplam üç greyder ile arazi yolları ıslah edilecek. “Üreticilerimizin, arazilerine rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları ve alın terinin karşılığını alabilmeleri için ne yapsak azdır” diyen Başkan Bilgin, “Yetmezse, dördüncüyü de kiralarız” dedi.